Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что местные «предприниматели» систематически закупали на временно оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный товар незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.Деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации «ЛНР».Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» при попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран. Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия с временно оккупированной территории Луганщины.Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.