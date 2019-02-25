Во время рабочей поездки в Красноградский район глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная посетила первый спортивный турнир, который состоялся в новом комплексе.

Во время открытия межрайонного турнира по волейболу на Кубок председателя ХОГА Юлия Светличная поздравила всех участников, гостей и всех красноградцев с завершением строительства главного спортивного сооружения района.– Мне очень приятно сегодня быть на открытии Дворца спорта, которого так давно ждал район. У вас очень хорошие спортивные традиции. Вашими земляками сегодня гордится Украина, но наше будущее – это наши дети и их достижения. А для того, чтобы дети могли показать свое спортивное вдохновение, нужно создавать условия, – сказала Юлия Светличная.Красноградский физкультурно-оздоровительный комплекс стал самым большим из всех, которые построены в Харьковской области. Здание 63 метра в длину и 24 в ширину, а высоту его купола – 15 метров. В комплексе работают секции футбола, баскетбола, спортивных танцев, каратэ, тяжелой и легкой атлетики. Количество отделений будет расширяться – так, для ФОКа уже приобрели оборудование для бокса и волейбола.– Мы комплексно поддерживаем спорт в Харьковской области и стараемся сделать все для того, чтобы у детей были условия для занятия спортом. Подобный спортивный комплекс неделю назад был открыт и в Золочевском районе. Сегодня мы начинаем строительство еще 3-х новеньких ФОКов (в Дергачевском, Краснокутском и Чугуевском районах) и будем делать все для того, чтобы в каждом из 27 районов Харьковской области были такие современные условия, – сообщила Юлия Светличная.Она поблагодарила за совместную работу строителей, представителей местной власти и громады, а также, конечно, красноградских спортсменов – одних из лучших в области.– Этот ФОК мы строили все вместе, готовились к открытию все эти 1,5 года, – отметил председатель Красноградской РГА Евгений Третьяков. – И у меня есть еще одна хорошая новость для всех, кто занимается спортом. В 2016 году наш район занимал в Харьковской области по развитию спорта 30-е место, на сегодня Красноградщина завоевала І место по результатам 2018 года. Поэтому мы строили с вами не только здание, мы строили спорт Красноградщины. Хотел бы очень поблагодарить Юлию Александровну, потому что знаю, как она поддерживает спорт и молодежь, которая будет после нас. Спасибо за эту поддержку.Во время мероприятия Юлия Светличная передала руководству ФОКа сертификат на новое медицинское оборудование для заведения.