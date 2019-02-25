С переходом на летнее время расписание ночного скорого фирменного поезда №63/64 «Оберiг» Харьков — Киев — Харьков изменится в обоих направлениях.

С 31 марта 2019 года поезд будет отправляться как из Харькова, так и из Киева раньше и соответственно раньше прибывать в конечный пункт, сообщается на официальном сайте ПАО «Укрзалiзниця». Это принесет некоторые неудобства как пассажирам, которым придется просыпаться очень рано, так и встречающим в обоих городах, поскольку приехать на вокзал на метро станет ни там, ни там невозможным.Поезд №63 будет уходить со станции Харьков-Пассажирский в 22.13 (вместо 23.32), следовать с остановками по станциям Люботин (22.42 — 22.44 вместо 0.02 — 0.03), Полтава-Киевская (0.26 — 0.46 вместо 1.45 — 2.05), Дарница (4.45 — 4.47 вместо 6.08 — 6.10) и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 5.05 (вместо 6.30). Основное время открытия всех станций столичного метро – 5.45.А обратный поезд – №64 – будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 23.05 (вместо 23.40), следовать с остановками на станциях Дарница (23.25 — 23.28 вместо 0.01 — 0.02), Полтава-Киевская (3.18 — 3.38 вместо 3.54 — 4.14), Люботин (5.22 — 5.23 вместо 5.59 — 6.01) и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 5.57 (вместо 6.35). В Харькове метро открывается в 5.30.