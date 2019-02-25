В Голливуде состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар».

Впервые за 30 лет она прошла без ведущего. Представляли и награждали номинантов Эми Полер, Хавьер Бардем, Эмилия Кларк, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон и многие другие.

Лучший фильм

"Зеленая книга"

Лучший актер

Рами Малек, сыгравший главную роль в "Богемской рапсодии"

Лучшая актриса

Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Зеленая книга")

Лучшая актриса второго плана

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучший анимационный фильм

"Человек-паук. Через вселенные"

Лучшая операторская работа

Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучший дизайн костюмов

"Черная пантера"

Лучший документальный фильм

"Свободный подъем в одиночку"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Точка. Конец предложения"

Лучший монтаж

Джон Оттман ("Богемская рапсодия")

Лучший фильм на иностранном языке

"Рома" (Мексика)

Лучший грим и прически

"Власть"

Лучший саундтрек

"Черная пантера"

Лучшая песня

Shallow ("Звезда родилась")

Лучшая работа художника-постановщика

"Черная пантера"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Бао"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Кожа"

Лучший звуковой монтаж

"Богемская рапсодия"

Лучшее сведение звука

"Богемская рапсодия"

Лучшие спецэффекты

"Человек на Луне"

Лучший адаптированный сценарий

“Черный клановец”

Лучший оригинальный сценарий

"Зеленая книга"