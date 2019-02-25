В Харьковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями за неделю уменьшилась на 2,7%.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Заболело 6 тыс. 86 человек, из них 3 тыс. 756 (61,7%) - дети в возрасте до 17 лет.Показатель заболеваемости составляет 227,23 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 54,7%. Это характеризует уровень заболеваемости как низкий.Госпитализированы 128 человек, из них 95 (74,2%) - дети.Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Красноградском районе (833,58 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Золочевском (38,83 на 100 тыс. населения).В Харькове заболело 3 тыс. 156 человек, из них детей - 1 тыс. 914 человек (60,6%). По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших незначительно уменьшилось. Показатель эпидемического порога не превышен.При обследовании 51 больного с подозрением на грипп и ОРВИ положительные пробы обнаружены у 30 человек (58,8%). У 6,6% выделен вирус гриппа типа А (H1N1) sw, в 46,7% - вирус парагриппа, в 23,3% - РС - вирус и в 23,3% - аденовирус. По состоянию на 25 февраля против гриппа привито 10 тыс. 148 человек.Летальных случаев не зарегистрировано.