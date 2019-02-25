Харьковчане просят переименовать улицу в честь Джохара Дудаева.Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"Переименовать улицу Харькова в честь великого борца против русизма, борца за свободу своего народа и по сути всех народов, которых угнетала, уничтожала Россия за всю историю своего существования, - Джохара Мусаевича Дудаева", - сказано в тексте.
Для справки. Джохар Мусаевич Дудаев (15 февраля 1944 - 21 апреля 1996) — чеченский политический деятель, лидер движения 1990-х годов за отделение Чечни от России, первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (1991—1996).
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.