ГП «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами.

Об этом сообщили в ГК "Укроборонпром".«"Завод им. Малышева" успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации, по результатам испытаний, завершает "ХКБМ им. Морозова".Во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.БТР-4 планируется поставлять ВС Украины»,- сказано в сообщении.