В ближайшие двое суток в Харькове и области ожидается небольшой мокрый снег и плюсовые температуры днем.

26 февраля: облачная погода. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. По городу: ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.27 февраля: облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.