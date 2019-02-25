Отношения между Россией и Китаем не такие близки, как может казаться. Между странами будут сохраняться разногласия, особенно в Арктике.

Такое мнение высказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. При этом он заверил, что Америка не позволит России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, информируют «Экономические новости».По его словам, Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета, и на этот регион не имеет права претендовать никто.