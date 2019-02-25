Накануне выборов в Украине и некоторых странах Европы, тема возможного вмешательства в избирательный процесс со стороны Кремля все активнее обсуждается на дискуссионных площадках.

У России есть опыт применения широкого спектра механизмов, нацеленных на изменение общественного мнения, который ранее отрабатывался не только в нашей стране, но и во время выборов в других странах, сообщает Insidernews.Основная цель Кремля во время выборов 2019 — стремление обратить вспять потерю политического влияния в Украине. Эти и другие темы обсуждались на круглом столе «Место новой Украины в архитектуре европейских институтов», который прошел в Харькове.— Правящая элита в современной России до сих пор грезит о геополитическом проекте «русского мира», — отметил политический эксперт Джеймс Уилсон. — Несмотря на нарастающие проблемы внутри самой России, угрожающие ее внутриполитической стабильности и единству 85 субъектов федерации, именно независимость Украины остается в топе повестки дня кремлевских стратегов. Скоординированная стратегия состоит в достижении главной задачи российской гибридной войны, а именно дестабилизации Украины.В этих условиях особенно важным для Украины становится задача донести объективную информацию странам-партнерам, для дальнейшего формирование восприятия Украины как демократического государства с проевропейскими устремлениями.При этом, успехи Украины на пути к интенсификации сотрудничества с ЕС, информационной безопасности, создании системы противодействия внешним вмешательством во внутриполитические процессы делают реализацию агрессивных планов Кремля по проведению информационных операций невозможными.Вот почему для так важно на международном экспертном уровне обозначить стремление украинского общества активизировать сотрудничество страны с ЕС и НАТО, а также безусловный прогресс Украины по реформированию сектора безопасности, кибербезопасности.В ходе мероприятия эксперты из Украины, Бельгии, Грузии, Германии, Литвы и Эстонии рассказали о необходимости улучшения стратегической коммуникации в политической, правовой и информационных сферах, как безусловной составляющей процесса дальнейшей евроинтеграции Украины.Круглый стол состоялся в Харькове по инициативе общественных организаций «Европейская Экспертная Ассоциация» и «Институт Мировой Политики» при поддержке Проекта ЕС в Украине «ПРАВО-Justice».Во время этого мероприятия прошла презентация сборника аналитических материалов «Ukrainian Expert Review», посвященного политическим, экономическим и правовым вопросам интеграции Украины в ЕС, проблемам позиционирования Украины в европейском информационном пространстве, а также выборов в Европарламент.