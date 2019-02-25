С 31 марта, когда Украина перейдет на «летнее» время, значительно изменится в оба направление расписание ночного скорого поезда №95/96 Мариуполь — Бахмут — Мариуполь, который следует через Харьков.

Это изменение связано прежде всего с новым порядком курсирования данного поезда, который на участке от станции Федоровка (Запорожская область) до Мариуполя и обратно станет частью двухгруппного скорого поезда № 69/95/70/96 Мариуполь — Львов, Бахмут. Причем если львовский поезд будет, как и сейчас, ходить ежедневно, то бахмутский — через день.С 31 марта поезд № 96 Бахмут — Мариуполь будет отправляться из Бахмута по нечетным числам в 12.10 (вместо 15.30), следовать через станцию Харьков-Пассажирский в тот же день со стоянкой 16.25 — 16.50 (вместо 19.43 — 20.25) и прибывать в Мариуполь на следующее утро, по четным числам, в 6.30 в составе двухгруппного поезда №69/95 Львов, Бахмут — Мариуполь (вместо самостоятельного в 8.49).Со 2 апреля обратный двухгруппный поезд №70/96 Мариуполь — Львов, Бахмут будет уходить из Мариуполя по четным числам в 12.50 (вместо нынешнего отправления отдельного поезда №96 Мариуполь — Бахмут в 20.08), а отделившийся от него в Федоровке поезд №96 Мариуполь — Бахмут будет следовать через станцию Харьков-Пассажирский с 3 апреля по нечетным числам со стоянкой 1.49 — 2.14 вместо 9.03 — 9.51) и прибывать в Бахмут с 3 апреля по нечетным числам в 6.50 (вместо 14.25).При этом если путь от Бахмута до Мариуполя теперь станет дольше на целый час, то обратно — наоборот, он сократится на 17 минут.