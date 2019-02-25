Новую методику выявления агрессивности внедрили в Алексеевской исправительной колонии №25.

О внедрении методики сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний. 14 февраля психолог отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения провел тестирование осужденных по новой методике «Тест Вагнера (Hand test)». Данная методика состоит из 10 изображений, по результатам ответов респондента можно определить предрасположенность к открытому агрессивному поведению, степень личностной дезадаптации и наличие психопатологий.– Главным является профилактика и предупреждение негативных явлений среди осужденных, а для этого надо проводить качественное изучение их личности, – отметил начальник учреждения Эдуард Рыженко.