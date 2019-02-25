Инсульт сейчас встречается в любом возрасте. Раньше это считалось болезнью старшего поколения, но с каждым годом этот порог становится все меньше.

Врачи назвали основные симптомы, которые свидетельствуют о том, что к вам подкрадывается инсульт. Отметим, что каждый год более 450 тысяч человек переносят инсульт мозга. Медики подчеркивают, что если вовремя обращаться за консультацией, то приступ можно избежать.К основным симптомам можно отнести: острую головную боль, проблемы с речью, частое головокружение, высокое или низкое давление, приступы тошноты, потерю сознания, проблемы со зрением, онемения верхних или нижних конечностей, нетипичная улыбка, когда происходит перекос уголков мышц рта.Эксперты добавляют, что от инсульта очень высокая смертность. Также резюмирует, что в первые пять лет большинство сталкиваются с повторным приступом. Поэтому каждый человек должен знать, какие симптомы могут указывать на повреждения тканей мозга.