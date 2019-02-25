Пожар возник в квартире четырехэтажного жилого дома на улице Садовой, 14 в Харькове 25 февраля в 10:39.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место пожара выехали три отделения 9-й Государственной пожарно-спасательной части Киевского района на двух автоцистернах и автолестнице. На момент прибытия спасателей в квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади около 10 м².В 10:55 пожар локализовали, в 11:41 – ликвидировали.Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.