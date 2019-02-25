В Харькове поддержали всеукраинскую акцию "Сними мех навсегда!".Об этом сообщил "Kharkiv Today". 24 февраля на площади Конституции собралось около 70 человек.
Акция прошла одновременно в нескольких крупных городах Украины.
– Акция также проходила в поддержку законопроекта №10019, который запрещает производство меха в Украине. Законопроект недавно был подан в Верховную Раду, - отметила участница акции Наталья Коваленко.
По ее словам, в поддержку законопроекта было собрано больше ста подписей.
– Кроме того, что мы против меховых изделий по этическим соображениям, мы выступаем против продажи меха, так как мы таким образом стимулируем убийство животных. Их, по сути, всю жизнь держат в клетках, и часто для производства качественного меха шкура должна сдираться заживо. Мы считаем, что в 21 веке уже не место таким способам производства изделий. Есть много альтернатив, чтобы выглядеть красиво без того, чтобы носить шкуру убитых животных на себе, - отметила Коваленко.
По ее словам, ряд стран уже отказались от производства меха. Кроме того, от использования меха отказались такие мировые бренды, как Furla, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Gucci, Armani, Stella McCartney, Ralph Lauren, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Chanel. Не отстают и их украинские коллеги: Andre Tan, BEVZA, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, Yana Chervinska и другие.