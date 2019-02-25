Украина планирует наращивать собственный военный флот и широко привлекать силы иностранных государств.Новый поход украинских военных кораблей через временно контролируемый российскими оккупантами Керченский пролив, который готовит Украина, пройдет под наблюдением иностранных военных, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Цензор.НЕТ".
– В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы, – рассказал он.
Климкин отметил также, что Украина широко прорабатывает вопрос постоянного и длительного присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.
– Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию, – заверил он.
Министр добавил, что МИД тщательно и непублично проинструктирует украинских моряков на тот случай, если оккупантам удастся взять их в плен.
– Если это сейчас прозвучит, то потом некоторые вещи уже будут ожидаемыми, и РФ сможет подготовиться, чего мне, конечно, не хотелось бы. Но в любом случае это наша позиция – действовать ответственно на основе четкого доверия и координации с нашими друзьями, – подчеркнул он.
Климкин пока не знает, какие конкретно гражданские лица будут присутствовать на борту вышедших в поход кораблей, однако заверил, что настаивает на максимально полном информационном освещении похода.
– Такие вещи должны делаться в полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны делаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и – главное – как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится, – подытожил Климкин.