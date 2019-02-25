В Новобаварском районе Харькова организовали «Speaking club» - пространство для неформального общения детей, учителей, родителей и представителей высших учебных заведений города.

В Новобаварский районе решили основать новую добрую традицию - проводить встречи со специалистами, которые помогут определиться выпускникам с их будущим по окончании учебного заведения. Об этом сообщает Редпост.– Такое неформальное общение дает нам более полное понимание и ответы на все наши вопросы непосредственно от заведений. Как по мне, это очень важно потому, что это наше будущее, наша судьба. И от нашего выбора сейчас зависит наше будущее потом, - рассказывает Вика, старшеклассница.– Я считаю, что выбирать нужно уже в 9-ом, 10-м классе, потому что в 11-ом классе ты должен настроиться на ЗНО, так как оно у нас с каждым годом сложнее и сложнее становится. Представители ВУЗов, когда они приходят в школы, либо когда ты приходишь на день открытых дверей, они предоставляют тебе всю информацию, показывают все, что ты можешь узнать, чему ты там можешь научиться, - рассказывает Екатерина, старшеклассница.Депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который также был одним из участников встречи, поделился своим секретом успешного человека. Он уверен, что это, прежде всего, целеустремленность, умение учиться чему-то новому всю свою жизнь. Это желание получать знания и стремиться ставить перед собой высокие цели и всегда достигать их, несмотря ни на что.– Я всегда говорю - пока они молоды, это и есть их самый главный козырь. Всё зависит, как в шахматах, от того хода, который они сделают первыми. Поэтому наша задача, взрослых, раскрыть те возможности, показать им, поделиться своим жизненным опытом. И сделать всё, чтобы они обогатились той информацией, которая пригодится им по окончании школы и которая пригодится им при выборе той или иной профессии или того или иного ВУЗа, - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.