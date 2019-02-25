В январе 2019 года в Харьковской области собрано 1,11 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 27,1% больше января прошлого года.

Как отметили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, своевременная и полная уплата единого социального взноса - это гарантия того, что физическое лицо – предприниматель или официально оформленный наемный работник будет чувствовать себя социально защищенным, а также обеспечивается своевременное финансирование пенсионных выплат.