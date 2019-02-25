Инвестсовет компании “Нафтогаз Украины”  санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестищенском газовом месторождении в Харьковской области.

Об этом сообщает hubs со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз Украины”.

Планируется, что оператор месторождения ПАО “Укргаздобыча” – объявит тендер по выбору генерального подрядчика в конце февраля – начале марта 2019 года.

“Технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее – создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы”, – сообщил источник.

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