Инвестсовет компании “Нафтогаз Украины” санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестищенском газовом месторождении в Харьковской области.

Об этом сообщает hubs со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз Украины”.Планируется, что оператор месторождения ПАО “Укргаздобыча” – объявит тендер по выбору генерального подрядчика в конце февраля – начале марта 2019 года.“Технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее – создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы”, – сообщил источник.