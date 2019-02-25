С ходом капитальных ремонтных работ в медицинском учреждении и дальнейшими планами его развития ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная.

Во время рабочей поездки на Красноградщину руководитель области посетила больницу, в которой оказывают медицинскую помощь жителям 4-х районов области: Красноградского, Кегичевского, Сахновщинского и Зачепиловского. Сейчас в Красноградской ЦРБ продолжается капитальный ремонт.– Красноградскую больницу мы начали реконструировать еще несколько лет назад. И охватили ремонтами комплексно три здания. Уже утеплены фасады и заменены окна. Будем и в дальнейшем делать все, чтобы в палатах было тепло, а больница получала новое оборудование. К этому привлекаем государственные, областные и районные средства, – отметила Юлия Светличная.За несколько последних лет в Красноградской ЦРБ капитально отремонтировали пищеблок, утеплили терапевтический, хирургический и поликлинический корпуса, отремонтировали ряд отделений (в том числе – гинекологическое и родильное). Работы продолжаются в инфекционном отделении. Также в 2019-м здесь планируют отремонтировать крыши хирургического корпуса, поликлиники и патологоанатомического отделения. В планах – реконструкция под хоспис почти 100-летней постройки, которая пустует последние 30 лет.– Также мы получили много нового медицинского оборудования. Например, для физиотерапевтического отделения закупили 35 аппаратов. Получили аппараты УЗИ, цифровой флюорограф, новое лабораторное оборудование (микроскопы, химические анализаторы). Есть вся аппаратура, которая позволяет более качественно проводить медицинскую диагностику. Закуплено большое количество эндоскопической аппаратуры, которая позволяет сделать операции. Делается очень много, – рассказал главный врач Краснокутской ЦРБ Александр Колодяжный.Юлия Светличная отметила, что развитие сферы здравоохранения в области является приоритетным.– В целом около 30 объектов – районных, областных и городских больниц – в регионе охвачены частичными или капитальными ремонтами. Мы делаем все для того, чтобы медицинское звено было комфортным и доступным для людей, – сказала руководитель области. – Также реализуем отдельную программу – развития сельской медицины. В этом году планируем построить 30 новеньких сельских амбулаторий. Там, где нужно делать ремонт, будем выделять финансирование, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру, а там, где нужно строить новое, будем строить. Если необходимо будет проконсультироваться с узкими специалистами – работает телемедицина. Медицинская сфера должна быть доступной для всех и иметь хорошие условия. Это основное, к чему нужно стремиться. Поэтому на 2019-й и два последующих года мы взяли за приоритет в области развивать социально-гуманитарную сферу. И в дальнейшем будем проводить ремонты в больницах, детских садах, в образовательной сфере и уделять внимание тем направлениям, которые нужны людям.