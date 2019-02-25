Специалисты отмечают, что есть несколько способов, которые дают возможность определить возраст человека. Некоторые пользуются обычным календарем, другие полагаются на самочувствие.

Но ученые пошли дальше и создали устройство, способное определять возраст ссылаясь на ДНК, информируют «Экономические новости».Новые часы получили название GrimAge, и показывают, когда человек умрет. Ученым нужно только взять каплю крови у человека, чтобы извлечь ДНК, а также измерить модификацию молекул. Новое устройство показывает уровень эпигенетической «ржавчины». Она на протяжении всей жизни постоянно накапливается в ДНК.