Метрополитен подписал соглашение о закупке электрического оборудования по ценам вдвое выше рыночным.Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр».
Согласно данным общественников, договор предусматривает приобретение кабельных принадлежностей на 478 тысяч гривен. Сделка была заключена без проведения аукциона. При этом стоимость отдельных комплектующих завышена в 1,5-2 раза. Так, в частности, кабельный канал Simon коммунальщики планируют купить за 1740 гривен, хотя на сайтах поставщиков сетевого оборудования его можно найти за 851 гривну. Аналогичным образом были завышены цены на два других вида каналов.
«Таких примеров в смете очень много. Как видим, КП «Харьковский метрополитен» игнорирует проведения открытых торгов. Собственноручно выбирает подрядчика, у которого закупает товары по вдвое завышенным ценам. После чего показывает убытки и требует повысить тарифы», – считают антикоррупционеры.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена. В самой подземке считают, что тариф 8 гривен – это тоже мало и угрожают увеличением интервалов движения поездов до десяти минут в случае возврата к старой стоимости.