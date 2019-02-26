Харьковская область является самой спортивной в стране. И очередным подтверждением этого факта стало то, что УЕФА принял заявку Харьковщины на проведение футбольного Суперкубка в 2021 году.

Еще два года назад мало кто верил, что на Харьковщину вернется большой футбол, а теперь руководство области борется за право проведения матча Суперкубка УЕФА.— За два года, прошедшие с момента, когда мы совместно с Федерацией футбола Украины вернули большой футбол на стадион «Металлист», Харьковщина доказала умение организовывать и проводить спортивные события международного уровня, — сказала глава области Юлия Светличная. — Трижды у нас проходили матчи с участием сборной Украины, в постоянном режиме проходят игры Лиги чемпионов. Стадион, который принимал матчи Евро-2012, полностью соответствует требованиям для проведения Суперкубка УЕФА. Областные власти со своей стороны готовы гарантировать безопасность и высокий организационный уровень подготовки к матчу.Как сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, УЕФА принял заявку Харьковской области на проведение Суперкубка в 2021 году. Руководитель области Юлия Светличная уверена: Харьковщина готова к проведению престижного международного футбольного поединка.Руководитель области Юлия Светличная уверена: Харьковщина готова к проведению престижного международного футбольного поединка.— У нас есть соответствующие лицензии, разрешения, вся инфраструктура в Харькове для того, чтобы проводить матчи такого уровня, — заверила глава области. — У нас есть один из лучших стадионов Украины, который на сегодняшний день зарекомендовал себя наилучшим образом. И будем надеяться, что мероприятия, которые уже проведены на территории Харьковщины, сыграют свою положительную роль. Мы будем отстаивать право на проведение Суперкубка.За последние три года Харьковщина достигла невероятных высот в проведении масштабных спортивных соревнований.— Уровень гостеприимства, медицинского обеспечения, технической готовности стадиона «Металлист» и организации фан-зон постоянно совершенствуются, — заверил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. — Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы в очередной раз доказать, что Харьковщина является самым спортивным регионом страны.Заявки на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года наряду с харьковским стадионом «Металлист» подали минский «Динамо», «Виндзор парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Также УЕФА принял заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов (среди мужчин и женщин) и Лиги Европы. Исполком УЕФА определит принимающие города 29 мая нынешнего года. Дополнительные заявки приниматься не будут – Союз европейских футбольных ассоциаций будет выбирать между имеющимися претендентами, отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.— То, что Харьков находится в данном списке, – огромная победа, — считает Юлия Светличная. — Два года назад мы даже не надеялись, что в Харьков вернется футбол, а между тем с 2016-го проводим на Харьковщине очень важные и ответственные матчи европейского масштаба.Юлия Светличная не сомневается: аргументы области достаточно убедительны – и в 2021 году Харьковщина примет суперматч.— Уверена, вместе с Федерацией футбола Украины совместными усилиями будем четко и настойчиво отстаивать свою победу. Проведение матча столь высокого уровня поддержит вся футбольная общественность, вся футбольная семья Харьковщины, — уверена руководитель области.Второй год подряд в Харькове проходят матчи группового этапа самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. Также в 2018 году в нашем городе прошли три матча квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин – победные для ФК «Жилстрой-1», а также матч 1/16 финала соревнований. Кроме того, с возвращением большого футбола в Харьков на стадионе «Металлист» состоялось несколько поединков с участием национальной сборной Украины.Все эти факты стали основой для совместного решения руководства Федерации футбола Украины и председателя ХОГА Юлии Светличной по подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году на стадионе «Металлист».