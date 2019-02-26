Харьковщина – единственный промышленный регион Украины, где на протяжении последних трех лет растут объемы промышленного производства.

Продукция «Коммунара» востребована

Расширять рынок сбыта помогает руководство области

Чем выше достижения – тем больше зарплата

Долги по зарплате на предприятиях области сокращаются

Это результат титанической работы команды главы области Юлии Светличной, которая прилагает огромные усилия, чтобы загрузить харьковские предприятия госзаказами, представить потенциал промышленности области иностранным партнерам.— Каждая иностранная делегация интересуется харьковским потенциалом. Мы стараемся представить его как можно шире, чтобы предприятия могли наращивать объемы производства за счет новых международных контрактов, — говорит руководитель области.Одной из площадок для презентации региона стал ежегодный Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». Так, по итогам форума в 2017 году было подписано контрактов на сумму почти 5 млрд гривен, что дало возможность загрузить основные предприятия машиностроения, «Укроборонпрома» практически на сто процентов. На юбилейном десятом форуме в 2018 году было заключено сделок более чем на 6 млрд грн, достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях на 250 млн долларов, подписаны меморандумы о сотрудничестве.— Все это позволит загрузить наши предприятия на 2019–2020 годы, гарантирует стабильность и дальнейшее развитие энергомашиностроительного комплекса Харьковской области, – отмечает Юлия Светличная.Загрузка, производственные силы, общая система инвестирования и создание климата нормальной работы на территории области дают возможность возрождаться и развиваться промышленности региона. А развитие промышленности – это и социально-экономическое развитие области.— Промышленность Харьковщины – это 70% бюджетных поступлений, 30% рабочих мест области и 60% прибыли экономики области. В промышленности работают более 155 тысяч жителей области. Поэтому можем с уверенностью сказать, что развитие промышленности – это база региональной экономики. От ее роста зависит развитие области в целом, – подчеркивает председатель облгосадминистрации. – Работаем с каждым предприятием области и у каждого есть наши поддержка и контроль – как в производственных вопросах, так и в социальных. За три последних года имеем рост производства в машиностроении области. Видим перспективы и делаем все, чтобы наши предприятия были загружены.Ярким примером возрожденного предприятия является ГНПП «Объединение «Коммунар». При поддержке главы области завод стал превращаться из убыточного в прибыльный, имеет портфель заказов на два года вперед и планы на дальнейшее развитие. На днях с коллективом предприятия встретилась Юлия Светличная.— С заводом «Коммунар» мы работаем с 2017 года. В 2016 году предприятие было убыточным, а сейчас имеет заказы до 2020 года, — говорит руководитель области. — Благодаря росту объемов производства сотрудники переходят на полный рабочий день, у них растет зарплата. Завод выпускает широкий спектр продукции – от приборов учета до железнодорожной, бронетанковой и космической техники. Производство развивается, осваивается новый модельный ряд, что позволяет предприятию получать новые заказы и искать новые возможности.В частности, завод работает над созданием уникальных систем управления для запорожского завода «Мотор Сич» — это основной партнер «Коммунара».— Подписаны контракты на 2019–2020 годы. Портфель заказов увеличился в четыре раза. Мы изготавливаем системы управления для авиационной тематики, вертолетов и боевых ракет, — рассказывает генеральный директор ГНПП «Объединение «Коммунар» Анатолий Яременко. — Также плотно работаем в направлении гражданской тематики.Квартирные водомеры и электросчетчики, которые выпускает «Коммунар», сегодня невероятно востребованы. Среди них – «умные» приборы – двух- и трехфазные, которые объединяют в системы с выдачей данных на центральный сервер.— Мы первыми в Украине получили евростандарт на счетчики воды для квартир и сейчас выпускаем их серийно. Работаем над расширением модельного ряда. Продолжаются конструкторские работы, чтобы запустить в серию счетчики большого диаметра. Они рассчитаны для больших многоквартирных домов и домовладений, — делится начальник цеха приборов учета № 10 ГНПП «Объединение «Коммунар» Георгий Василевич.По его словам, в 2018 году на предприятии изготовили 41 тысячу квартирных счетчиков. В этом году нагрузку планируют удвоить.— На рынке Украины мы очень востребованы, сейчас производство не успевает за сбытом, - говорит Георгий Василевич. — После того как в 2017 году Юлия Александровна побывала у нас на предприятии и оказала поддержку — результат налицо. В планах на 2019 год – удвоить выпуск продукции.По словам гендиректора завода «Коммунар» Анатолия Яременко, именно тесное сотрудничество с руководством области позволяет расширять рынок сбыта продукции и получать новые заказы.— В прошлом году два раза обращались к Юлии Александровне относительно тендера по подвижному составу для «Укрзалізниці». Также производим приборы учета электроэнергии и воды. Это два направления, по которым мы наиболее плотно сотрудничаем с областной властью, — говорит Анатолий Яременко.Напомним, в один из предыдущих визитов на «Коммунар» Юлия Светличная отметила недостаточность коммуникационных связей предприятия с «Укрзалізницею». И в течение короткого промежутка времени этот контакт был налажен – «Коммунар» получил заказы от украинской железной дороги.По словам главы области, сейчас ведутся переговоры по расширению портфеля государственных заказов на предприятии.— Чтобы наращивать капитал, нужна модернизация, нужны новые рынки сбыта. Есть возможность участвовать в тендерах, устанавливать новые международные связи — каждая иностранная делегация интересуется харьковским потенциалом, — отмечает Юлия Светличная. — Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы харьковские предприятия выходили на международное сотрудничество.Главная установка председателя ХОГА — все достижения предприятия должны отражаться на заработной плате каждого работника.— Мы уделяем комплексное внимание развитию промышленности. Предприятия должны получать с нашей стороны не только поддержку, но и контроль — чтобы повышать уровень социальных гарантий и зарплат, – говорит Юлия Светличная.Глава области акцентировала внимание руководства «Коммунара» на необходимости повышать социальные стандарты — в том числе зарплату сотрудникам.— В 2017 году мы подняли среднюю зарплату на 40%, в 2018-м — на 13%. В этом году планируем поднять еще на 15%, — заверяет Анатолий Яременко.По его словам, сейчас зарплата на предприятии выплачивается вовремя, а профсоюзная организация тесно сотрудничает с облгосадминистрацией в решении вопросов соцзащиты сотрудников.Во время посещения завода Юлия Светличная передала государственную награду главному бухгалтеру «Коммунара» Александру Боварову — ему присвоено звание «Заслуженный экономист Украины».Стоит отметить, что на предприятии работает приемная губернатора, работники обращаются за решением бытовых и социальных вопросов. По словам коммунаровцев, все проблемы решаются оперативно.Юлия Светличная лично контролирует вопрос погашения задолженности по заработной плате на предприятиях области.С начала года на Харьковщине ликвидированы долги по заработной плате на семи предприятиях.— С начала года изменилась структура долга по выплате заработной платы. По состоянию на 1 февраля долги в сумме 35 млн грн имеют 13 экономически активных предприятий. На семи предприятиях с начала года они сократились на 12,7 млн грн, — информирует директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.Руководители ООО «Лозовской кузнечно-механический завод», КП «Жилкомсервис» Первомайского горсовета Харьковской области и ОАО «Термолайф» сообщили, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена. Обязались полностью погасить долги по зарплате руководители ООО «Украинская литейная компания» — до 1 марта 2019 года, ОАО «Харьковский электромеханический завод «Укрэлектромаш» — до 1 января 2020 года.