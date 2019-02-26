Частная компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона совершила первый успешный полет человека в космос на аппарате VSS Unity.

В последние годы понятие "космический туризм" перекочевало из научной фантастики в реальную жизнь. На фоне десятков частный компаний, которые развивают космические аппараты и собираются отправлять людей в космос за деньги, передовиками этой сферы являются SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Об этом пишет НВ.Конечно, уже необходимые для американской аэрокосмической отрасли SpaceX и Blue Origin ставят перед куда более глобальные цели, и космический туризм - это лишь незначительная часть их деятельности, но вот Virgin Galactic британского миллиардера Брэнсона нацелена именно на создание сервиса по путешествиям за пределы земной атмосферы.Так, на днях, компания провела первый тестовый полет своего космического аппарата VSS Unity с человеком на борту. Конечно, это нельзя назвать запуском первого космического туриста от Virgin Galactic, ведь, кроме двух пилотов VSS Unity, на борту была Бет Мозес - специалист по подготовке космонавтов и сотрудница Virgin Galactic.Как передает издание The Verge, Мозес стала первой женщиной, которая полетела в космос на корабле Virgin Galactic и испытала несколько минут невесомости.Миссия стартовала из космодрома в калифорнийской пустыне Мохаве, и на высоту почти в 14 километров космолет VSS Unity поднялся на борту огромного двухфюзеляжного самолета WhiteKnight Two.После этого, Unity запустил свои двигатели и добрался на высоту в 89,9 км над уровнем моря. Максимальная скорость, которую развил летательный аппарат, в три раза превышала скорость звука (более 3700 км/час).Впервые VSS Unity перевозил на борту трех человек, а, выступающая в роли космического туриста Бет Мозес оценивала место внутри корабля и вид, которым будут наслаждаться клиенты Virgin Galactic в будущем.Специалистка также будет готовить космических туристов к полетам на Unity, поэтому ее выход в космос во время пятого тестового полета Virgin Galactic был необходимым для всего бизнеса компании.Ричард Брэнсон планировал начать коммерческие туристические полеты в космос еще в 2009-м. После нескольких неудачных проектов, Virgin Galactic начала разрабатывать VSS Unity и заявляла об отправке первого космического туриста в середине 2018-го. Около 600 желающих даже оставили депозиты в размере $250 тыс. за одно место.Как видим, сроки опять перенесли и сам Брэнсон надеется полететь в космос на несколько минут хотя бы летом 2019-го.Правда, в конце 2018-го в сети разгорелись споры по поводу того, действительно ли Virgin Galactic сможет отправить людей в космос. Дело в том, что национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) присваивает статус астронавтов тем, кто достиг высоты в 80 км.Но, по версии Международной авиационной федерации (FAI) граница между земной атмосферой и космическим пространством проходит на высоте в 100 км над уровнем моря, которую также называют линией Кармана.Как бы там ни было, высота, на которую Virgin Galactic смогут поднять своих клиентов позволит им наблюдать за Землей на фоне темноты космического пространства, увидеть кривизну земного шара и ощущать невесомость.Напомним, первый успешный туристический полет в космос состоялся весной 2001-го. Американский бизнесмен Денис Тито заплатил $20 млн за восемь дней в составе экипажа Союз ТМ-32 и посещение Международной космической станции (МКС).После этого, МКС посетило еще шесть человек. Бизнесмены платили от $20 млн до $40 млн за космическое путешествие, причем один из них, миллиардер Чарльз Симони, сделал это дважды, в 2007 и 2009 годах. Первой женщиной-космической туристкой стала предпринимательница Ануше Анасари, которая посетила МКС в 2006-м.Ровно месяц назад компания Blue Origin заявляла, что первые тестовые полеты ракеты New Shepard с экипажем на борту начнутся в конце 2019-го. После этого должны стартовать продажи билетов для космических туристов по цене от $50 тыс. до $250 тыс. за одно место.В 2023-м компания Илона Маска SpaceX должна совершить туристический облет вокруг Луны на ракете BFR, где все доступные места зарезервировал 42-летний японский миллиардер Юсаку Маезава.