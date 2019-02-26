Харьковщина – область с самым многочисленным студенчеством в Украине.Не удивительно, что развитию студенческого самоуправления Харьковская облгосадминистрация уделяет особое внимание. Об этом шел разговор в программе «Точка зрения» на телеканале Р1 с главой областного студенческого совета, главой студенчества Харьковского медицинского университета Виктором Шапошником.
К студенчеству – первоочередное внимание
— Виктор, что можно сказать о тенденциях в развитии студенческого самоуправления на Харьковщине?
— Положительные тенденции у нас начали проявляться уже где-то с 2015 года. С этого момента, кстати, я возглавляю областной студенческий совет после окончания Школы лидерства Игоря Райнина. Сейчас студенческое самоуправление — это школа менеджмента для будущих руководителей, которые будут развивать не только город и область, но и страну в целом. И Харьковская облгосадминистрация во главе с Юлией Светличной поддерживает все наши проекты, идеи. Поддерживает нас и в правовом поле, потому что студенты сейчас отстраивают свое самоуправление, поднимаются на новый уровень, начинают осваивать свои возможности -- например в плане улучшения качества образования в университетах, быта в своих вузах. У каждого из вузовских студсоветов есть определенный бюджет на то, чтобы реализовать эту программу и улучшить жизнь в альма-матер.
Сегодня на Харьковщине насчитывается 32 вуза. Почти в каждом – достаточно мощные команды студенческого самоуправления, которые входят в студенческий совет при ХОГА. Каждый месяц у нас проходят совещания, на которых мы обсуждаем наши проблемы, идеи относительно улучшения студенческой жизни в регионе. А также встречаемся непосредственно с руководством области, с заместителем Юлии Светличной Анатолием Бабичевым, с представителями департаментов, пытаемся донести свои идеи и получаем реальную поддержку. Так что к студенчеству в нашем регионе – первоочередное внимание.
— Какие права и полномочия есть у студенческих советов?
— Есть Закон Украины «О высшем образовании», статья 40 которого гарантирует студентам определенные права. В частности, студенчество может участвовать в выборе ректора своего вуза. Студенты имеют право выразить свое мнение по поводу приема на работу преподавателей, декана, его заместителя и т. д. Кроме того, это защита студентов от притеснения преподавателей. У каждого студсовета есть определенный бюджет – 0,5% от национального фонда университета. В каждом вузе это разные суммы, но в принципе их достаточно для развития самоуправления.
— На что тратятся эти средства?
— За эти средства студенты имеют право возмещать расходы на свои командировки по территории Украины, могут реализовывать какие-то локальные проекты в своих вузах: улучшение качества жизни, создание комфортных условий в общежитии, открытие спортивного зала и т. д. Это могут быть премии за какие-то достижения. Куда будут направлены средства в следующем месяце или квартале, решается студсоветом коллегиально. А это уже реальный опыт обращения с государственными деньгами, с определением приоритетов по развитию студенчества. Помимо опыта это еще и ответственность.
Положительный фидбэк – от руководства области
— Почему именно с 2015 года наметились положительные тенденции в развитии студенческого самоуправления?
— Я считаю, что толчком к этому стала смена команды управления областью. До этого такого внимания к студенчеству со стороны руководства ХОГА не уделялось. Только с приходом Игоря Райнина и Юлии Светличной к студентам стали прислушиваться, пытаться им помочь. Если мы не можем решить какую-то проблему в стенах университета, обращаемся за помощью к руководству области и всегда получаем позитивный фидбэк (ответную реакцию. — Ред.) и решаем наши проблемы.
— Можете привести конкретный пример такой помощи? По какому поводу вы обращаетесь к руководству области?
— Сейчас из 32 вузов у нас эффективно администрирует свои бюджеты студенческое самоуправление разве что пяти-шести университетов. А остальные, к сожалению, не получают от администраций своих вузов рекомендаций – сколько у них этих средств, как их правильно администрировать и т. д. То есть администрация университета должна работать в связке со студенческим самоуправлением, научить команду, как администрировать бюджетные средства, как делать за их счет качественные проекты, как улучшать жизнь вуза. Однако далеко не во всех вузах это происходит. В таких ситуациях приходится обращаться к руководству области, и мы получаем поддержку.
— А какие шаги предпринимает ХОГА в таком случае?
— Обучение студентов, возглавляющих студенческое самоуправление в своем вузе, как правильно, без конфликтов, добиться этого бюджета, обеспечения прав студентов, гарантированных законом. С этой целью проводятся семинары, тренинги. Мы всегда консультируемся с Департаментом науки и образования ХОГА, получаем от них какие-то фидбэки по поводу того, как выйти из той или иной ситуации законно.
За мою каденцию, которая началась с сентября прошлого года в Харьковском областном студенческом совете, уже два университета начали осваивать свои бюджетные средства. И администрация вуза к ним прислушивается, то есть у них партнерские отношения и идет командная работа.
Именно партнерские, а не наставнические. Потому что наставничество может намекать на то, что есть определенное влияние. А влиять на студенческое самоуправление по закону администрация не имеет права. Это отношения двух руководителей — студенческого самоуправления и администрации университета: они общаются, договариваются об определенных решениях и совместно влияют на ту или иную ситуацию в стенах университета.
— Могут ли студсоветы влиять на какие-то решения по развитию региона?
— Безусловно, администрация области всегда прислушивается к студенчеству. То есть с ХОГА у нас тоже партнерские отношения: мы слушаем друг друга и вместе разрешаем ту или иную ситуацию. Это командная работа.
Руководитель Харьковщины – образец для молодежи
— Вы являетесь выпускником Школы лидерства при ХОГА. Как вам помогают сегодня полученные там опыт и знания?
— Это огромный опыт и просто нереальная помощь. Тренинги, которые мы проходили – это и менеджмент, и деловодство (мы стажировались в департаментах ХОГА). Плюс это контакты, новый опыт в общении с людьми, коммуникативные навыки. Помню первую школу лидерства, когда Юлия Светличная была еще заместителем Игоря Райнина и проводила для нас несколько мастер-классов. И сегодня она является образцом для молодежи как молодой губернатор, который успешно развивает нашу область. Студенты видят в ней своего кумира.
— Сейчас рассматривается вопрос создания молодежного совета при ХОГА. Не будет ли он дублировать функции студенческого совета?
— Не думаю. Это будет опять-таки усиление молодежной политики в регионе. Областной студенческий совет существует уже достаточно давно, и у нас есть опыт работы со студенчеством. А если брать молодежь в целом — а это люди до 35 лет, тут уже более широкий спектр работы. Мы можем занять определенный сегмент в этом совете и разрабатывать свои вопросы уже на уровне молодежного совета.
Проект «День студента Харьковской области» станет традицией
— Какие проекты были реализованы областным студенческим советом при поддержке ХОГА?
— Харьковский областной студенческий совет является совещательным органом, поэтому проектной деятельности у него нет. Но недавно мы уже запустились и в проектной деятельности – осенью был реализован масштабный День студента Харьковской области, к проведению которого были привлечены все вузы. Нашей целью было при поддержке ХОГА объединить всех студентов на масштабной платформе, арт-заводе «Механика». Для первого раза праздник удался на славу, и мы надеемся, что это станет традицией для студенчества Харьковской области.
В планах – проведение межуниверситетского клуба дебатов. Это интеллектуальный проект, который поможет еще и решить какую-то проблему – моральную, этическую, в зависимости от того, какую тему выберут сами студенты.
Ну и наша основная деятельность – наставничество и советы всем студсоветам области относительно своих прав, обязанностей, возможностей…
— Функций очень много приходится выполнять. Время на учебу остается? И пригодятся ли в будущем полученные навыки менеджмента в основной деятельности тому же, допустим, медику?
— Все эти навыки, безусловно, пригодятся в жизни каждому, кто их получил, будь то врач, учитель или астрофизик. Потому что, имея такие навыки, человек может развиваться уже в каком-то административном направлении и улучшать свою сферу деятельности на уровне города, области, страны. Поэтому опыт очень положительный.
Успевают ли студенты, которые активно участвуют в студенческом самоуправлении, учиться? Судя по собственному опыту, скажу: если ты хочешь, то найдешь время и на учебу, и на общественную деятельность. То есть все зависит от человека.
— У нас есть профильные учебные заведения, которые готовят руководителей. Нужно ли, чтобы управленцами становились врачи, учителя, инженеры, экономисты?
— В какой бы вуз ты ни поступил, какую бы профессию себе ни выбрал на старте обучения, время идет, порой наши предпочтения меняются. И если человек попал в иное направление и ему это нравится, то почему бы его не изменить?
Опыт, который сейчас получают главы студенческого самоуправления со своими командами – это не теоретический, это практический опыт. Люди, которые обучаются в специализированных вузах, получают, конечно, качественное образование, все управленческие качества, но они не знают определенных особенностей той или иной сферы. Знакомятся с ними разве что на практике. Мы же уже углубились в эту атмосферу со студенческих лет, обучаясь на той или иной специальности. Тот же учитель, имея опыт администрирования бюджетными средствами, организации образовательного процесса, проектного менеджмента, деловодства, просто незаменим в своей сфере деятельности.
Студенчество Харьковщины делится передовым опытом
— Каковы перспективы развития студенческого самоуправления в Украине, в частности на Харьковщине?
— Это привлечение всех студентов и разъяснение им их возможностей в смене обучающего процесса не только в своих вузах, но и вообще в области, стране.
К сожалению, в большинстве своем студенты не знают своих прав, чего-то боятся. Бояться здесь нечего. Молодежи сейчас уделяется огромное внимание, все качественные инициативы поддерживаются. Но при этом нужно знать и свои права, и свои обязанности. И если бы сейчас все студенты скооперировались, поняли, что такое самоуправление, можно было бы вывести качество нашего образования в регионе, и в стране в целом на более качественный уровень.
— Учитывается ли зарубежный опыт студенческого самоуправления?
— Два года назад наш актив из области был отправлен по обмену опытом в Литву. Они провели там три дня, общались с представителями студенческого самоуправления и сделали вывод: наше самоуправление нельзя сравнивать с европейской, американской моделью, потому что оно у нас уникальное. Мы развиваемся в своем направлении. В каких-то моментах сходство есть, но в основном наш вектор самостоятельный и независимый.
Как развивается студенческое самоуправление на Харьковщине
— Какую роль играет Харьковщина в общенациональном студенческом совете?
— Достаточно влиятельную. В прошлом месяце мы принимали Украинскую ассоциацию студенчества, которая создана при Минобразования и науки, по вопросу доработки положения о студенческом самоуправлении . От нашего региона присутствовали представители всех вузов. Совещание продолжалось около пяти часов, мы общались, выверяли все эти положения, каждый, опираясь на личный опыт, предлагал, что можно добавить для их улучшения. Например, очень больной вопрос для студентов касается общежитий, в частности режима входа 24/7. То есть никто не может запретить студентам украинских высших учебных заведений заходить в общежития в любое время суток.
Также рассматривался вопрос формы финансирования студенческого самоуправления. Еще с 2015 года существует указ МОН, где говорится, что студенческое самоуправление может финансироваться как из внутреннего фонда университета, так и иметь форму юрлица — общественной организации и заключать с вузом договор о финансировании. Это более высокий уровень студенческого самоуправления, еще большая его автономность: общественная организация позволяет студенчеству привлекать еще и грантовые средства для своих проектов вроде улучшения образования, быта и т. д.
Сейчас по Украине очень мало структур студенческого самоуправления, которые выбрали именно форму юрлица. И наш медуниверситет был одним из первых — мы сейчас действуем как общественная организация, у нас идет процесс выверки договора с университетом для нашего финансирования именно как общественной организации. То есть мы имеем передовой опыт, который в дальнейшем будем внедрять и в другие структуры самоуправления.