Европейский Союз выделит 1 млн 53 тыс. евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты).Об этом в своем Facebook сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, на базе обсерватории планируют создать Международный научный центр "Обсерватория" Прикарпатского университета и Варшавского университета.
Такое грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши.
– Концепция, предложенная Прикарпатским национальным университетом, заключается в создании так называемого трансформера, который объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций, - отметили в университете.
Проект "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра" реализуют в рамках программы европейского трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.
В частности, за счет ЕС планируют установить современное метеорологическое оборудование, приобрести необходимую спасательную технику и современное снаряжение для украинского и польского спасательных отрядов. Это поможет выполнять поисково-спасательные операции в сверхсложных условиях высокогорья. Часть средств потратят на ремонт и обустройство помещений в пределах задач проекта.
– Этот грант достаточно сложный с точки зрения выполнения. В частности, около 50 процентов грантовых средств будет направлено на ремонт, восстановление и адаптацию помещений обсерватории для нужд спасательных служб и научного центра, - отметил ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда.
По его словам, проект рассчитан на два года, но фактически он должен быть реализован в течение полугода, ведь в условиях высокогорья вести строительные работы можно не более трех месяцев в году.
Сейчас Украина принимает участие в четырех программах приграничного сотрудничества с общим бюджетом 360 млн евро.