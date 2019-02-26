В Минске состоялся международный турнир на призы президента Республики Беларусь по спортивному и боевому самбо.

Во время соревнований харьковские спортсмены завоевали золотую и бронзовую награды.В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 кг первое место заняла харьковчанка Анастасия Новикова. Она успешно дошла до финала, где победила одесситку Кристину Бондарь.Обладателем бронзовой медали в боевом разделе самбо в весе до 68 кг стал Бачуки Багишвили.Всего на данном турнире украинские самбисты завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.