Неопределенность в прогнозах количества дождей в Сахеле в будущем связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана.

Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили о том, что глобальное потепление приведет к увеличению количества осадков и доступности водных ресурсов в некоторых засушливых регионах Земли. Как сообщает ЗН со ссылкой на EurekAlert!, исследователи провели моделирование изменений климата в Сахеле.Сахель – регион в Африке, который является своеобразной границей между Сахарой на севере и более плодородным регионом на юге, известным как африканский регион Судан. Сахель известен как самый жаркий регион на планете, здесь часты сильные засухи, которые приводят к голоду.В ходе исследования ученые выяснили, что неопределенность в прогнозах количества дождей в этом регионе в будущем связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана. Исследователи откалибровали прогнозы и установили, что количество осадков в Сахеле увеличится на 109%, а доступ к водным ресурсам – на 119%.