Высокое содержание нитратов в колодезной воде негативно влияет на состояние здоровья населения.

Превышение предельно допустимой концентрации нитратов установлено в 44% исследованных проб воды из колодцев, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.В 2018 году в Харьковской области по санитарно-химическим показателям исследовано 5,3 тыс. проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, из которых 46% не отвечали санитарным требованиям. Установлено превышение нормативных показателей общей жесткости, цветности, содержания нитратов и нитритов и т. д. По микробиологическим показателям исследовано 2,3 тыс. проб воды из колодцев, из них 28% проб не соответствуют нормативам.В Харькове исследовано 57 проб воды из 12 каптажей природных источников. По санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 16%, по микробиологическим – 18% проб. В течение 2018 года в воде из четырех источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (пос. Олешки Киевского района, Манжосов яр, Алексеевская балка, источник по ул. Минераловодской). Вода из двух источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям: в пос. Олешки – превышение норматива по содержанию нитратов, в парке «Юность» – превышение норматива по содержанию нитратов и общей жесткости.