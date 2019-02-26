В Кремле заявили, что Вашингтон неправильно понял слова президента России Владимира Путина, который якобы прямо не угрожал направить российские ракеты на Соединенные Штаты.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ЛИГА со ссылкой на пропагандистский ресурс ТАСС."Президент (РФ - ред.) говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - заявил Песков.Так представитель Кремля прокомментировал сюжет на главном пропагандистском канале Россия-1, в сюжете которого назвали предполагаемые цели в США, которые могли бы поразить российские ракеты. Песков убеждает, что власти "никогда не вмешиваются и не могут вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных".20 февраля 2019 года Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.