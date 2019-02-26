Представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для выигрыша в тендерах подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании.

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Департаментом защиты экономики в Харьковской области разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц с целью подтасовки победы в тендерах на поставку фармацевтических препаратов в медучреждения.По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, схема заключалась в том, что представители харьковских фармацевтических оптовиков предлагали руководству больницы за долю от контракта помочь в победе в тендере определенной компании. Подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только две компании, которые связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали от 5 до 25% от суммы контракта.Прокуратура утвердила первые подозрения: менеджеру и директору харьковских фармацевтических фирм, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные учреждения здравоохранения по завышенным ценам. 26-летнему менеджеру и 34-летнему директору двух ООО, работающих в фармацевтической отрасли, инкриминируется предложение и предоставление неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу за совершение им в интересах тех, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения.Известно по меньшей мере о двух выигранных тендерах по поставкам в медучреждения в Запорожье на сумму 3 млн грн, соответственно сумма перечисленных средств медработникам – 300 тыс. грн.Сейчас проверяется причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров в медицинских учреждениях в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой областях. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступлений.