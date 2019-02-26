В Харькове состоялся круглый стол на тему «Место новой Украины в архитектуре европейских институций». В мероприятии приняли участие как ведущие европейские, так и украинские эксперты.

В Харькове собрались международные эксперты, чтобы обменяться мнениями об успехах Украины на пути евроинтеграции. Почти сорок участников, среди которых представители органов власти, дипломатических кругов, ученые и политологи обсудили во время круглого стола место новой Украины в архитектуре европейских институций. Внимание европейских стран было приковано, в частности, к будущим выборам в нашем государстве.Руководитель проекта Европейского Союза «Право-Justicе» Довидас Виткаускас рассказал, что политики часто выражают свое позитивное отношение к евроинтеграции, тем не менее очень важным является разъяснение преимуществ европейского вектора рядовым избирателям.— Показать избирателям, что значит европейская интеграция, что должно поменяться в подходе государства, в подходе людей, какие новые ценности нужно приобрести для того, чтобы продвинуть страну ближе к европейским подходам. Я думаю, такой дискуссии мы обоснованно должны ожидать в контексте предстоящих выборов, — сказал Довидас Виткаускас.Среди наибольших угроз процессу евроинтеграции эксперты видят вмешательство России в избирательный процесс. Политический эксперт, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда называет процесс вмешательства в выборы новым оружием в гибридной войне.— Мы на самом деле переживаем непростой период в нашей жизни. И это правда. Но у нас много возможностей, и очень приятно, что наши коллеги из ЕС нас поддерживают и на экспертном уровне готовы делиться своими знаниями и получать определенные знания, — заявил Евгений Магда.Проведение открытого диалога между экспертами ЕС и Украины будет содействовать налаживанию еще более тесной коммуникации. На выборы в Украину приедет немало иностранных наблюдателей. Это посодействует проведению выборов исключительно в рамках действующего законодательства. Подобные встречи – возможность обменяться опытом и идеями по поводу дальнейшего сотрудничества с европейскими партнерами.