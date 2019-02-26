Фотовыставка, открывшаяся в областном центре культуры и искусств, рассказывает о боевых действиях на востоке Украины глазами женщин, чьи мужья погибли в ходе АТО.

В экспозиции выставки «Почуй мій голос» – около 30 фотографий женщин разных возрастов и разных судеб, но всех объединяет одно – их мужья, защищавшие Украину, не вернулись домой.Как только начались боевые действия на востоке, Александр Радченко хотел пойти добровольцем. Но из-за усложненной беременности супруги пришлось подождать.— Когда мне стало легче, и уже не было угрозы жизни ребенка, он тайком от всех пошел в военкомат, подписал контракт и сказал: «Через три дня выезжаю в Донецк», – говорит вдова погибшего участника АТО Надежда Радченко. – Я понимала, что он может оттуда не вернуться. Но это было его решение, и я его поддерживала, конечно. Понятно, что как жена и мать его детей я была против, но как гражданка Украины – поддерживала.Муж Надежды, который в мирной жизни был водителем, а на фронте механиком, погиб в Донецкой области. Ему было 34. Надежда осталась одна с двумя маленькими детьми. Женщина говорит: когда ей рассказали о фотопроекте, согласилась не сразу.— Многое вспомнилось, были слезы, но в то же время и радость. Этот проект очень важен для нас, жен. Это как некая терапия, мы как будто проживаем какой-то период нашей боли, — делится воспоминаниями Надежда Радченко.Еще одна участница проекта, Татьяна Алимова, рассказывает, что ее муж Руслан пошел на фронт в 2015-м с шестой волной мобилизации. Служил в Луганске, был связистом. Погиб, когда ему было 40.— Отпустили мы его, но тревога все-таки осталась. Он сказал: если не я, то кто? Я не позволю, чтобы война пришла сюда, к моим детям, — говорит Татьяна Алимова.Женщина говорит, что тот день, когда узнала о гибели мужа, помнит плохо – настолько было тяжело. Тамара осталась с двумя детьми.— На участие в фотопроекте я согласилась сразу, мне очень хотелось открыться, посмотреть на себя со стороны – как я выгляжу после нескольких лет одиночества. Мы часто общаемся с остальными вдовами, поддерживаем друг друга, между нами теплые отношения, — откровенничает Татьяна Алимова.По словам организатора выставки Марины Красновой, идея проекта возникла полгода назад. Пригласили женщин, потерявших мужей на востоке. Фото делали в профессиональной студии.— Мы пытались сделать акцент на том, что погибшие герои оставляют после себя героинь, которые, несмотря на превратности судьбы, продолжают жить, помогать своим детям, растить их. Поэтому возникла идея показать еще и такую – женскую – сторону войны, — говорит Марина Краснова.Фото, рассказывает организатор, намеренно сделали черно-белыми, чтобы ничего не отвлекало от личностей женщин. На фотографиях пытались передать характеры героинь такими, какие они есть, поэтому фото без сильной ретуши.Этим проектом его авторы хотели сказать, что такие женщины – рядом. Мы можем встретить их на улице, в общественном транспорте, но не всегда знаем, кто они. И выставка – попытка рассказать истории этих женщин и то, что они пережили.Организаторы планируют представить проект и в других экспозиционных залах. А в областном центре культуры и искусства его можно увидеть до 11 марта.