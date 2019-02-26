Численность населения Харьковской области по состоянию на 1 января 2019 года составляла 2675 тысяч человек.

В течение 2018 года численность населения области сократилась на 18,4 тысяч человек, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской областиУменьшение численности населения произошло за счет естественного сокращения (22,9 тыс. человек), в то же время зафиксирован миграционный прирост населения (4,5 тыс. человек).В 2018 году в области родилось 19,7 тыс. младенцев, что на 2 тыс., или на 9,1%, меньше, чем в 2017 году. Также было зарегистрировано 42,6 тыс. умерших, что на 1,7 тыс. человек, или на 4,2%, больше, чем за 2017 год.