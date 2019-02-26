Скутер, на котором ехали двое взрослых с ребенком, подрезало авто и мать с младенцем едва не угодила под колеса фуры.

Об этом сообщает Корреспондент.netВо Вьетнаме на видеорегистратор попало ДТП в котором мать и маленький ребенок чудом спаслись от смерти под грузовым авто. Ролик появился на странице Viral Hog в Facebook.На кадрах видно, как по дороге едет скутер. Его на скорости зацепило легковое авто и женщина с ребенком упали на асфальт.Людей вынесло к разделительной линии между полосами, где как раз по встречной ехала фура. Мать успела подтянуть к себе ребенка буквально за секунду до того, как к его голове приблизилось колесо авто.За рулем скутера оказался мужчина, который заметил падение женщины и ребенка, остановившись на обочине.