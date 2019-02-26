В Харьковской области за неделю заболеваемость корью увеличилась на 3,8%, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Зарегистрировано 138 больных, из них 35 детей. 76 случаев заболевания зарегистрировано у жителей Харькова.С начала года по состоянию на 20 февраля зарегистрировано 779 больных. Удельный вес детей до 17 лет – 31,9% (249 больных). 27,9% заболевших – неработающие. 66,1% (515 человек) заболевших не делали прививок, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках – 423 больных.Анализ заболеваемости привитых (264 человека) показал, что 106 больных (40,2%) имеет только одну прививку. То есть общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило почти 79,7% заболевших.Лабораторно диагноз кори подтвержден у 14,9% больных. Госпитализированы 583 больных. Летальные случаи не регистрировались.