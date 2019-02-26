До 3 марта у харьковчан еще есть возможность сдать ненужный мусор, деньги от переработки которого будут направлены на нужды ребятишек детского центра. Сейчас волонтеры ждут от харьковчан особой активности.

Отдайте то, что вам не нужно

Бутылки служат для утепления стен

Мусор стоит денег

В Харькове проходит благотворительная акция «Добрый (не) мусор», цель которой — помочь детям с особенностями развития и научить горожан правильному обращению с отходами.— Средства от акции будут направлены на потребности Харьковского городского центра реабилитации детей с особенностями «Луч», — рассказывает организатор акции Кирилл Чикирякин. – Мы не просим людей перечислять деньги, мы призываем отдать то, что им действительно уже не нужно – стеклотару, пластиковые бутылки, макулатуру.Приносить все это «добро» нужно по адресу Сумская, 54 – это здание Дворца детского и юношеского творчества – по средам, субботам и воскресеньям с 12.00 до 19.00. Здесь волонтеры принимают и сортируют вторсырье.— Макулатуру делим условно на четыре части: бумажно-газетная, офисная бумага, гофрированный картон и тонкий картон, — рассказывает Кирилл Чикирякин. – Ко вторсырью также относятся полиэтиленовые бутылки — от маленьких до пятилитровых, с которых перед отправкой на переработку необходимо снять этикетки. Ну и стеклотара – банки отдельно, бутылки из светлого стекла — отдельно, из цветного — отдельно.Отсортированное сырье волонтеры отправят на перерабатывающие предприятия, а на вырученные средства через благотворительный фонд закупят заранее оговоренные товары для детского центра. Таким образом, дети получают помощь, а мусор – вторую жизнь.— Макулатура превращается в туалетную бумагу, ПЭТ-бутылки могут стать декоративными изделиями, а стеклотара используется повторно. Кроме того, прозрачное стекло идет на переплавку, стеклобой – на стекловолокно для утепления стен, — рассказывает Кирилл Чикирякин.Цель акции – собрать десять тысяч гривен.— За три недели, пока длится акция, мы собрали порядка 550 кг вторсырья, больше всего – макулатуры. По нашим подсчетам, это около 2700 гривен. Наибольшей активности от горожан мы ожидаем в последнюю неделю акции – по нашей информации люди заготавливают вторсырье дома, чтобы одним махом принести его нам, — говорит Кирилл.Он отмечает, что нередко среди макулатуры попадаются книги классиков — у волонтеров просто рука не поднимается отправить их на переработку.— Эти томики стоят у нас. Так что, если хочется почитать кого-то из классиков, приходите к нам, за очень символическую стоимость книгу можно взять себе, — говорит Кирилл.Еще одна цель акции, по словам Кирилла Чикирякина, – привить харьковчанам культуру обращения с отходами. Показать: то, что они считают мусором, на самом деле таковым не является и стоит денег.— Например, в Испании несколько лет назад прошла очень интересная акция. Чтобы помочь больной девочке, испанцы собирали крышечки от пластиковых бутылок, а средства от их переработки пошли на операцию ребенка. Сейчас там это уже вошло в привычку. Люди продолжают собирать крышечки и сдавать на переработку – им это ничего не стоит, а активисты на полученные средства помогают людям, — рассказывает волонтер Татьяна Тихомирова. — Вот если бы акция «Добрый (не) мусор» была не разовой, это имело бы огромный эффект. Сейчас это пилотный проект, но если он «выстрелит» — возможно, люди привыкнут не просто сортировать мусор, а сортировать мусор для благотворительности.Кирилл Чикирякин поделился еще одним интересным европейским опытом.— В Германии на улицах установлены фандоматы, то есть автоматы, которые принимают пластиковые бутылки. Засовываешь бутылку – получаешь чек. Чек можно обналичить в супермаркете, купив на него продукты, а можно положить в шкатулку, установленную около фандомата. Это благотворительная шкатулка, средства от сдачи бутылок потом переходят на счет благотворительного фонда, — рассказывает он.Чтобы привлечь харьковчан к участию в акции «Добрый (не) мусор», организаторы придумали программу лояльности.– Человек, который приносит нам вторсырье, зарабатывает определенное количество экобаллов. За эти экобаллы он может выбрать призы – скидки в магазинах, бесплатные билеты в кино, театр, антикафе, бесплатный кофе. А еще можно обменять вторсырье на книги, – перечисляет волонтер.