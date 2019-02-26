С 19 по 24 февраля в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» прошел чемпионат Украины по боксу среди юниоров.



Даниил Дрыжак (весовая категория 44-46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области;

(весовая категория 44-46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области; Никита Горбатенко (весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области;

(весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области; Матвей Ражба (весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области;

(весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области; Лисеа Адлай Родригес (весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата;

(весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата; Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 57 кг), второе место в этой категории занял также харьковчанин Семен Орлов.