С 19 по 24 февраля в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» прошел чемпионат Украины по боксу среди юниоров.

Турнир собрал около 300 юных боксеров изо всей Украины, а по его итогам общекомандный зачет выиграли хозяева ринга харьковчане, завоевав пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Чемпионами стали:
  • Даниил Дрыжак (весовая категория 44-46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области;
  • Никита Горбатенко (весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области;
  • Матвей Ражба (весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области;
  • Лисеа Адлай Родригес (весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата;
  • Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 57 кг), второе место в этой категории занял также харьковчанин Семен Орлов.
Еще одну серебряную медаль завоевал Даниил Кочан, который в финале весовой категории до 75 кг уступил Егору Федосенко из Житомирской области.

Бронзовыми призерами стали: Руслан Цыкало (весовая категория 44-46кг) и Даниил Липовый (весовая категория до 80 кг).

– Эту команду можно назвать фантастической. Восемь человек были в финале и из них пять стали чемпионами. Мы считаем, что за данной командой будущее, и делаем прицел на Олимпийские игры 2024 года. Эта команда будет у нас под наблюдением. Спортсмены будут постоянно готовиться, и, я думаю, что мы о них еще услышим на большом ринге, – отметил президент Федерации бокса Харьковской области Леонид Задорожный.

Данный чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к юниорскому чемпионату Европы, который в мае этого года состоится в Румынии, сообщает пресс-служба ХОГА.

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