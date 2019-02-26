С 19 по 24 февраля в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» прошел чемпионат Украины по боксу среди юниоров.
Чемпионами стали:
- Даниил Дрыжак (весовая категория 44-46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области;
- Никита Горбатенко (весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области;
- Матвей Ражба (весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области;
- Лисеа Адлай Родригес (весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата;
- Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 57 кг), второе место в этой категории занял также харьковчанин Семен Орлов.
Бронзовыми призерами стали: Руслан Цыкало (весовая категория 44-46кг) и Даниил Липовый (весовая категория до 80 кг).
– Эту команду можно назвать фантастической. Восемь человек были в финале и из них пять стали чемпионами. Мы считаем, что за данной командой будущее, и делаем прицел на Олимпийские игры 2024 года. Эта команда будет у нас под наблюдением. Спортсмены будут постоянно готовиться, и, я думаю, что мы о них еще услышим на большом ринге, – отметил президент Федерации бокса Харьковской области Леонид Задорожный.
Данный чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к юниорскому чемпионату Европы, который в мае этого года состоится в Румынии, сообщает пресс-служба ХОГА.