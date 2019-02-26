«Закон один для всех» и «позор» – под такими лозунгами вышли на митинг в харьковчане в минувшие выходные.Харьковчане, доведенные до бешенства произволом мэрии, намерены в среду пикетировать заседание сессии горсовета.
Люди требовали от городских властей соблюдать решение суда и приостановить действие новых тарифов на проезд в электротранспорте. Акцию назвали «Марш злых харьковчан».
Возле здания городского совета собрались более тысячи харьковчан – люди требовали соблюдения закона. Несколько дней назад Харьковский окружной административный суд приостановил действие решения горсовета о подорожании билетов в трамваях и троллейбусах с четырех до шести гривен, а в метро – с пяти до восьми гривен. Однако ни чиновники, ни коммунальщики постановление суда не выполнили. Вместо этого на следующем заседании исполкома горсовета, которое провели практически тайком, приняли еще одно решение, в котором тарифы остались повышенными.
По мнению митингующих, если органы местной власти в Украине перестанут исполнять судебные решения, как это произошло в Харькове, в государстве начнется анархия.
– Вопрос сейчас уже не только и не столько в метро или тарифе – вопрос в том, что в отдельно взятом городе один отдельно взятый человек решил, что он стоит выше закона, выше решения суда. Мы призываем выполнять законы Украины, — говорит заместитель главы правления общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Игорь Черняк.
Харьковский метрополитен заподозрили в очень сомнительных сделках
Участники акции проголосовали за обращение к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Министру внутренних дел Арсену Авакову и Министру юстиции Павлу Петренко с просьбой, чтобы они приехали в Харьков на сессию горсовета и «заставили Кернеса выполнять закон».
После митинга — возмущенной колонной митингующие двинулись по центру города в гостинице «Националь», где живет харьковский мэр, скандируя: «Закон один для всех!», «Мы харьковчане, а не быдло!». Перед отелем участники акции еще раз повторили свои требования, прикрепили текст решения и «злые» смайлики к дверям, оставили перед входом шины, но не подожгли.
Закончилась акция протеста исполнением гимна Украины и договоренностью участников собраться в среду утром (27 февраля) перед очередной сессией городского совета.
— Это просто наглый плевок в лицо судебной власти, правовой системе и гражданам города. Суд приостановил решение горисполкома, но несмотря на это, городской совет просто грабит харьковчан, — говорит глава «Харьковского антикоррупционного центра» Дмитрий Булах.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена. В самой подземке считают, что тариф 8 гривен – это тоже мало и угрожают увеличением интервалов движения поездов до десяти минут в случае возврата к старой стоимости.