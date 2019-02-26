Разъяснения для граждан, руководителей медучреждений и врачей об изменениях в правительственной программе «Доступные лекарства» предоставили в Министерстве здравоохранения.

Граждане Украины с 2020 года будут получать на 100% оплаченный государством пакет медицинских услуг и лекарственных средств. Единственным заказчиком услуг и плательщиком за их качественное предоставление выступает Национальная служба здоровья Украины.Уже с апреля 2019 года НСЗУ перейдет на администрирование программы «Доступные лекарства». Будет принято постановление Кабмина, которое будет регулировать работу программы реимбурсации для лечения трех социально значимых групп заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа. По программе можно получить 258 препаратов, из них 64 — бесплатно.С переходом программы в администрирование НСЗУ возмещение стоимости лекарственных средств будет происходить по принципу «деньги идут за пациентом в аптеку». НСЗУ станет единственным плательщиком по программе и будет заключать договоры с аптеками. Все аптеки, которые выполнят определенный набор требований, смогут заключить договор с НСЗУ о реимбурсации, чтобы НСЗУ возмещала деньги непосредственно аптеке.Все препараты по программе будут выписываться с помощью электронного рецепта, который можно будет отпустить в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ, независимо от места проживания пациента и места работы врача. Функционал электронного рецепта будет простым и позволит минимизировать риск ошибки при выборе препарата и дозировки.Планируется в 2021 году расширить программу реимбурсации, чтобы обеспечить стабильный доступ к необходимым лекарствам, оплаченным НСЗУ, большему числу пациентов, живущих со сложными заболеваниями.