Справедливый суд, энергетическая реформа и реформа силового блока, меры, направленные на противодействие трудовой миграции, и решение проблемы депрофессионализации.

Такие пять приоритетов на посту президента видит Анатолий Гриценко. Об этом он сказал на пресс-конференции в Кропивницком.– Суд будет защищать права, свободы и собственность каждого человека на основе закона. Я это гарантирую. Мы это сделаем, – сказал кандидат в президенты, говоря о справедливом суде как первом своем приоритете на посту.Вторым приоритетом Анатолий Гриценко назвал глубокую реформу системы энергетики. Сюда политик включил и энергосбережение, и тарифную политику. Гриценко подчеркнул, что каждая семья должна платить за коммунальные услуги не более 15% своего совокупного дохода: «Сейчас наоборот. На субсидиях 6 млн домохозяйств, потому что создали коррупционную систему с участием олигархата, когда люди не могут себя обеспечить».Третий приоритет для Гриценко – реформа силового блока. Кандидат в президенты подчеркнул, что в Украине существует много силовых структур, но их подавляющее большинство ориентировано и функциями, и обеспечением, и системой подготовки на защиту власти от народа. Лидер «Гражданской позиции» отметил, что должно быть больше людей в форме с оружием, которые будут защищать народ Украины.Четвертым своим приоритетом кандидат назвал комплекс мер экономического характера и в сфере безопасности, чтобы остановить отток людей за границу и стимулировать их возвращение.– Пятое – решение проблемы депрофессионализации – создание кадрового потенциала на всех уровнях – от рабочей профессии до министров и президентов. Это и комплексная реформа образования, и стимулирование включения предпринимателей в систему подготовки, – рассказал Анатолий Гриценко.Напомним, 21 февраля кандидат в президенты подписал Меморандум о сотрудничестве с Федерацией работодателей Украины.