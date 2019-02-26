Рейтинговый турнир по греко-римской борьбе «Гран-При Венгрии» проходил 23-24 февраля в городе Дьер.

Спортсмен из Балаклеи Харьковской области Ярослав Фильчаков сражался в весовой категории до 82 кг. Сначала победил соперника из Венгрии, но в четвертьфинале уступил будущему серебярному призеру Райбеку Бисултанову из Дании. В борьбе за «бронзу» одолел соперников из Чехии и Ирана.По итогам турнира, Украина заняла третье место в общекомандном зачете. Первенство одержали венгры, а вторыми стали иранцы. На счету нашей сборной – две серебряные и две бронзовые медали.