В Исаакиевском соборе во время праздничного концерта 23 февраля «Концертный хор Санкт-Петербурга» под руководством дирижера Владимира Беглецова исполнил песню Андрея Козловского «На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих».Об этом сообщает телеканал Дождь.
Приводим полный текст песни:
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
\"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!\"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!»