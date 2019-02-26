В Исаакиевском соборе во время праздничного концерта 23 февраля «Концертный хор Санкт-Петербурга» под руководством дирижера Владимира Беглецова исполнил песню Андрея Козловского «На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих».

Об этом сообщает телеканал Дождь.Приводим полный текст песни:На подводной лодочке с атомным моторчикомДа с десятком бомбочек под сотню мегатоннПересек Атлантику и зову наводчика:\"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!\"Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Все могу за три рубля!Здравствуй, новая земляНеприятеля!И на самолетике сверху друг мой ВовочкаНе с пустыми люками в гости прилетел,На подводной лодочке да с атомным моторчикомЭкипаж веселую песенку запел.Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Можем все за три рубля!Ты гори, гори земляНеприятеля!Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,Спят усталые игрушки, негры тихо спят,Ты прости, Америка, хорошая Америка,Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!Пополам гори земля неприятеля!»