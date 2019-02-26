Ученые из Китая совершили сенсационный прорыв. Им удалось разработать прозрачную древесину.Китайские ученые раньше могли создать только небольшие фрагменты древесины прозрачного цвета. Они для этого использовали особый отбеливающий раствор, информируют «Экономические новости».
Но сейчас они заявили, что они продвинулись дальше и смогли создать толстые и габаритные деревянные прозрачные панели. Специалисты просто усовершенствовали производство. Для того, чтобы волокна быстрее и эффективнее разрушались, то древесину помещают в раствор перекиси водорода и только потом обрабатывают прозрачной смолой.
Материал выходит очень прочным, крепким и экологически безопасным. Сейчас эту древесину тестируют в промышленности. Ученые подчеркивают, что когда они получат патент на свою разработку, деревянные прозрачные блоки могут заменить пластиковые окна.