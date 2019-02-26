Мужчина 1987 года рождения сумел провести на свободе всего час, после чего был задержан.

Задержанный, сбежавший вчера из здания Харьковского районного суда, сумел скрыться от стражей порядка в наручниках. Подробности инцидента NewsRoom рассказали собственные источники в правоохранительных органах.25 февраля суд должен был принять решение об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому по статьям 121 ("нанесение тяжких телесных повреждений") и 186 ("грабеж") УК Украины. Обвинение настаивало на отправке жителя Херсонской области под стражу.Во время конвоирования задержанный обратился к полицецскому с просьбой провести его в туалет во дворе здания. По пути злоумышленник, находившийся в наручниках, оттолкнул стража порядка, перелез через забор и скрылся. Впрочем, уже спустя час правоохранителям удалось разыскать и задержать мужчину 1987 года рождения - он прятался в нежилом строении. После этого подозреваемого снова доставили в суд для избрания меры пресечения.