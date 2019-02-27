Зависит от того, какого вида и происхождения это пятнышко.

Родинки бывают разных видов.Если родинка – это разрастание кровеносных сосудов (ангиома), то она начнет обильно кровоточить, и кровь придется долго останавливать.Крайне редко родинка оказывается злокачественной опухолью кожи – меланомой. Содрав, можно спровоцировать ускорение ее развития.Однако обычно родинки – это безобидные разрастания на коже (папилломы) или пигментные пятна. Случайно содрать их – совершенно не опасно, однако имеет смысл удалить, если они расположены в неудобном месте и повреждаются часто.Забеспокоиться и немедленно провериться у врача нужно, если родинка начала болеть или чесаться, изменила цвет и форму, начала кровоточить (без травмы).