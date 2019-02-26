Соревнования районного этапа Школьной лиги по черлидингу и групп поддержки среди школьниц 8-11 классов прошли в Харькове.

В них приняли участие 39 команд от школ Шевченковского, Киевского и Индустриального районов. По итогам соревнований в финал вышли команды учебно-воспитательного комплекса №45, гимназии №172 и школы №26. До этого прошли соревнования в остальных районах города.В финале за звание чемпион Школьной лиги по черлидингу и групп поддержки сезона 2018/2019 года будут бороться 9 команд - от каждого района города: Шевченковский район – УВК №45, Киевский – гимназия №172, Индустриальный – школа №26, Слободской – гимназия №82, Холодногорский – школа №136, Московский – школа №139, Новобаварский – школа №127, Немышлянский – спецшкола №73 и Основянский район – школа №35.Финал соревнований состоится 20 апреля в спортклубе «Звезда» на улице Динамовской, 3-а).