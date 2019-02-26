Национальный банк Украины с 22 февраля ввел в оборот банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

Как сообщается на сайте НБУ, выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного оборота в пределах планового на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота банкнот соответствующего номинала. Отмечается, что банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.Напомним, в июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законными средствами платежа.