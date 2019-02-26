Всего на Харьковский областной открытый студенческий конкурс на лучшее проектное предложение памятника Защитникам Украины (участникам АТО и ООС) отправили 32 работы студентов Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Харьковской государственной академии дизайна и искусств и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

– Работы разнообразны, поэтому членам организационного комитета необходимо время, чтобы определиться с победителями. Объявление результатов конкурса планируем на начало марта, – отметил председатель оргкомитета, заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.Проекты-победители будут воплощены в Волчанском и Краснокутском районах, а также на территории Чугуева.Напомним, Харьковский областной открытый студенческий конкурс на лучшее проектное предложение памятника Защитникам Украины (участникам АТО и ООС) начался 10 октября 2018 года по инициативе Харьковского университетского консорциума и Совета ректоров вузов Харьковской области при поддержке Харьковской областной государственной администрации.